OL : Lyon prêt à bondir sur Christophe Galtier !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Huitième de Ligue 1, l’OL a réalisé une saison catastrophique pour la première année de Peter Bosz dans le Rhône.

Officiellement, Peter Bosz garde cependant le soutien de Jean-Michel Aulas et pour l’heure, l’entraîneur néerlandais a été conforté dans l’optique de la saison prochaine. La victoire de l’Olympique Lyonnais à Marseille (0-3) avait offert du répit à Peter Bosz mais une semaine plus tard, voilà que tout est remis en cause avec une défaite inattendue chez la lanterne rouge de la Ligue 1, le FC Metz (3-2). En interne, plusieurs dirigeants ont des doutes au sujet de Peter Bosz, qui sera forcément sous pression cet été au moment où l’OL devra dessiner les contours de son organisation pour la saison prochaine. Un constat d’autant plus valable que Christophe Galtier, qui était la priorité de Lyon avant de se rabattre sur Peter Bosz l’été dernier, pourrait de nouveau être sur le marché. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL surveille cette situation avec la plus grande attention selon Foot Mercato.

Christophe Galtier fragilisé à Nice

Un an après son départ de Lille, Christophe Galtier est dans la tourmente à Nice. Tout allait bien jusqu’au mois d’avril pour les Aiglons, qui ont tout perdu en l’espace de quelques semaines : leur place sur le podium ainsi que la Coupe de France avec une défaite contre Nantes en finale. En plus des résultats qui se détériorent, Christophe Galtier doit faire face à des tensions en interne, notamment avec le directeur du football Julien Fournier. Enfin, le message de Christophe Galtier semble passer de moins en moins bien auprès de ses joueurs, ce qui fragilise logiquement l’ancien entraîneur du LOSC. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais, qui rêvait de recruter Christophe Galtier l’été dernier et dont Bruno Cheyrou est un fervent partisan en interne à l’OL. Le responsable de la cellule de recrutement de Lyon ne dirait pas non à un départ de Peter Bosz afin de faire de la place à Christophe Galtier. Cela étant, il est important de rappeler qu’il n’y a pour l’instant aucun contact entre l’OL et l’entraîneur de Nice selon le média spécialisé, qui explique cependant que Cheyrou est un fan assumé de Christophe Galtier. Lors de toutes ses discussions avec les différents agents qu’il rencontre ces dernières semaines, l’un des hommes forts de l’OL chante les louanges de Galtier. Un coach avec lequel il aimerait de toute évidence travailler à l’avenir.