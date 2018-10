OL : Lyon prend l'eau en défense, Pierre Ménès accuse trois joueurs

Dans : OL, Ligue des Champions.

Mardi soir à Hoffenheim, la défense de l’Olympique Lyonnais a souffert le martyr. A l’image d’un Ferland Mendy souvent dépassé, les hommes de Bruno Genesio ont explosé en encaissant trois buts. Et cela n’est pas normal selon Pierre Ménès, qui ne comprend pas comment l’équipe rhodanienne peut prendre l’eau à ce point. Plusieurs joueurs sont pointés du doigt par le consultant de Canal Plus : Mendy donc, mais également Lucas Tousart… et Martin Terrier, dont l’apport défensif n’a pas vraiment sauté aux yeux en Allemagne mardi soir.

« L’OL a souffert le martyre sur les côtés, surtout celui de Mendy qui a fait un match effroyable sur le plan défensif, bien mal aidé par Terrier il faut le dire aussi. Les trois buts sont chanceux. Le premier avec cette relance stupide du gardien que Vogt perd devant Traoré, le second avec cette frappe de Ndombélé sur lequel Baumann n’est pas très net – même si la frappe est puissante – et le troisième sur lequel le même Baumann dévie le tir de Depay sur l’intérieur de son poteau. Je pense qu’il y a de gros problèmes défensifs dans cette équipe, que Tousart joue beaucoup trop près de sa charnière et fait reculer tout le bloc, et surtout que le manque de vigilance et de hargne défensive de cette équipe, qu’on a déjà pu constater cette saison, se révélera tôt ou tard rédhibitoire » a analysé Pierre Ménès sur son blog. Assurément, il faudra montrer plus de solidité durant la phase retour de la Ligue des Champions et dès la semaine prochaine au Groupama Stadium contre cette même équipe d’Hoffenheim.