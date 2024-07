OL ‍: Lyon officialise la signature d'une pépite du foot européen ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce samedi après-midi la signature d'une pépite offensive révélée en Angleterre et sur lequel l'OL fonde de gros espoirs.

Après la spectaculaire signature de Georges Mikautadze, qui fait de l'attaque lyonnaise l'une des plus spectaculaires de l'histoire lyonnaise puisque le buteur géorgien sera avec Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais travaille sur l'avenir à plus long terme. C'est dans ce cadre que la cellule recrutement du club de John Textor a bouclé les derniers détails de la venue d'Alejandro Gomes Rodriguez, l'attaquant de 16 ans de Southampton. Dans le collimateur de plus clubs, celui qui a été international chez les jeunes avec l'Angleterre, le Portugal et désormais le Venezuela, a signé ce samedi jusqu'en 2027.

L'OL fait signer une pépite du football anglais

« L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée d'Alejandro Gomes Rodriguez, jeune attaquant de 16 ans, en provenance de Southampton jusqu’au 30 juin 2027. Considéré comme l'un des plus grands espoirs de la génération 2008 en Angleterre, Alejandro a souhaité privilégier le projet de l'OL pour poursuivre sa post formation. Alejandro a brillé dans l’ensemble des catégories de jeunes avec lesquelles il a évolué avec les Saints et s'est imposé comme un joueur majeur grâce à son indéniable talent. Né au Venezuela et d'origine portugaise, Alejandro Gomes Rodriguez est reconnu pour sa rapidité, son explosivité et sa puissance athlétique. Capable d'évoluer à divers postes de l'attaque, il a également été appelé en U16 avec l’Angleterre, où il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 8 sélections. Son talent n'est pas passé inaperçu et a suscité l'intérêt de nombreux grands clubs de Premier League, de Serie A et de Liga, mais c'est à l’OL que ce jeune attaquant a décidé de signer son premier contrat professionnel. Ce choix fort démontre la grande confiance qu'Alejandro Gomes Rodriguez porte dans le projet ambitieux de développement des jeunes talents à l'Olympique Lyonnais », indique l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.

La signature d'Alejandro Gomes Rodriguez, qui, rappelons le, n'a que 16 ans, et va dans un premier temps intégrer la réserve de l'Olympique Lyonnais. Il s'agit là d'un pari sur l'avenir, lequel pourrait s'avérer payant si le talent du jeune attaquant de Southampton se confirme. Pour faire venir Alejandro Gomes Rodriguez, l'OL a déboursé l'indemnité de formation, soit autour de 180.000 euros, le risque n'est donc pas totalement fou pour l'Olympique Lyonnais.