OL : Lyon ne sera pas champion, Courbis dit pourquoi

L'Olympique Lyonnais a décroché le titre de champion d'automne et rêve de plus en plus du titre de champion de France. Pour Rolland Courbis, le PSG va faire pleurer l'OL.

L’Olympique Lyonnais bascule en tête dans la seconde partie du championnat 2020-2021, même si son avance sur le Paris Saint-Germain et Lille après son nul à Rennes. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des supporters de l’OL. Cependant, la bataille s’annonce rude pour Rudi Garcia et ses joueurs, car il est évident que face à une concurrence motivée, Lyon ne devra pas lâcher le moindre point dans la nature. Pour Rolland Courbis, même si le club de Jean-Michel Aulas fait bonne figure cette saison, il lui semble impossible que l’OL tienne tête au PSG jusqu’à la fin de la saison. Dans Le Parisien, l’ancien entraîneur de l’OM estime que Paris sera champion, mais que Lyon a une bonne tête de dauphin.

Et Rolland Courbis de développer sa thèse. « Lyon a le parfait niveau pour être... vice-champion. Je le dis depuis fin juillet et je ne vais pas changer d’avis. Je suis désolé, mais il faut être lucide : ce PSG accumule les bêtises, notamment dans ses compositions d’équipes et ses joueurs utilisés n’importe comment comme Danilo Pereira ou Kylian Mbappé. Et malgré toutes ces approximations, Paris n’est qu’à un point de l’OL. Cela veut dire que ce tout petit PSG est au même niveau que ce grand Lyon. Donc, dès que Paris va rehausser son niveau, il va repasser devant. Je constate aussi que, depuis la reprise, Lyon encaisse deux buts par match. Ce n’est pas comme cela qu’il sera champion », précise l’ancien entraîneur, qui ne misera donc pas sa paie de consultant sur RMC sur un titre final pour l’Olympique Lyonnais.