OL : Lyon ne lui faisait pas trop confiance, il a compris

Par Mehdi Lunay

Cet été, l'OL a réussi à rapatrier deux anciens de la maison en la personne d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. A quelques kilomètres de là, Maxime Gonalons fera son retour en Ligue 1 mais à Clermont. L'ancien capitaine lyonnais a senti plus de confiance en Auvergne.

En quelques semaines, l'OL a fait un bond de plusieurs années en arrière. Un temps au cours duquel il avait réussi à sortir un onze de base quasi intégralement façonné à Tola Vologe. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti et Maxime Gonalons en faisaient partie. Les deux premiers cités sont revenus dans leur club formateur après des expériences à Arsenal et au Bayern. Le troisième est cité pour les rejoindre mais ce n'est pas le cas de Gonalons. L'ancien milieu rhodanien est aussi revenu en Ligue 1 mais pour rejoindre le voisin du Clermont Foot.

Pas de regret, Gonalons se sent bien à Clermont

Certains pourraient penser que l'ancien capitaine de l'OL soit frustré de ne pas avoir suivi ses anciens coéquipiers du centre de formation dans le Rhône. Cependant, s'il est très content pour ces derniers, il ne regrette pas son départ pour l'Auvergne. Le 17e du dernier championnat lui a transmis une très grande confiance comme il n'en a pas vu chez les autres prétendants à sa signature, OL compris.

« Il y a eu des discussions avec Lyon, oui. Comme avec d'autres clubs. Plusieurs choix ont été faits et je suis bien à Clermont, où l'on me donne beaucoup de confiance. J'ai senti beaucoup d'envie pour me faire venir et c'était très important pour moi », a t-il confié au Dauphiné Libéré. Une petite pique envers l'OL donc alors que Jean-Michel Aulas avait évoqué un possible retour de Maxime Gonalons en début d'année 2022. Gonalons retrouvera quand même un ancien de l'OL en Auvergne avec le latéral algérien Mehdi Zeffane, autre élève de la formation lyonnaise.