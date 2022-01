OL : Lyon monte son offre à 4ME pour Sardar Azmoun

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Convaincu qu'il est le joueur qui peut changer la donne pour l'Olympique Lyonnais en deuxième partie de saison, l'OL a augmenté son offre pour Sardar Azmoun.

Les responsables du Zénith Saint-Pétersbourg ne sont pas du genre à se laisser impressionner, et face à la première proposition transmise par Jean-Michel Aulas pour recruter Sardar Azmoun, ils ont fermement répondu que c’était non. Même si le buteur international iranien sera libre en juin prochain, ce qui lui a permis de négocier d’ores et déjà les détails de son possible contrat à Lyon, le club russe n’a pas l’intention de céder son attaquant pour les 3 millions d’euros offerts par le club de Ligue 1. On en était là des négociations, alors même que l’OL voulait recruter très rapidement Sardar Azmoun, et cela alors que l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment Newcastle, circulait un peu partout. Face à ce blocage total, et pour offrir à Peter Bosz le joueur que ce dernier attend, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot auraient décidé de pousser une nouvelle proposition financière au Zénith Saint-Pétersbourg.

Lyon augmente son offre pour Azmoun

Pour obtenir le feu vert de la formation russe, les responsables lyonnais auraient offert 4 millions d’euros, affirme FootMercato. Selon le média spécialisé, là où le Zénith attend 5 millions d’euros, l’Olympique Lyonnaise pense qu’un accord peut être trouvé à cette hauteur, les jours qui passent pouvant inciter les dirigeants de Saint-Pétersbourg à dire banco à l’OL pour Sardar Azmoun. A désormais trois semaines jour pour jour de la fin du mercato d'hiver, Lyon n'a pas réellement de plan B sur le plan offensif, et Peter Bosz ne masque pas une certaine impatience concernant la signature de l'attaquant iranien avec qui il s'est déjà entretenu, y compris lorsqu'il était entraîneur en Allemagne.