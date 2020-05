OL : Lyon martyrise l’OM dans le mercato des jeunes

Dans : OL.

Le 23 avril dernier, le journal L’Equipe dévoilait dans ses colonnes l’intérêt de l’OM pour Djibrail Dib, jeune espoir du centre de formation… de l’OL.

Meneur de jeu de 17 ans sous contrat aspirant à Lyon, Djibrail Dib se posait un certain nombre de questions pour son avenir. Représenté par le même agent que Valentin Rongier, il semblait légèrement pencher pour l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines. Mais visiblement, les choses ont évolué dans le bon sens pour Jean-Michel Aulas et Juninho puisque le milieu offensif des Gones a lâché un indice laissant clairement penser que son choix s’est arrêté en faveur de son club formateur. Via son compte Instagram, Djibrail Dib a posté une photo de lui sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, mentionnant en gros son club formateur.

Un indice qui ne laisse plus beaucoup de place aux doutes quant au choix du joueur, lequel serait assurément très mal vu par les supporters lyonnais s’il venait à opter pour l’OM après un tel message. Une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, en passe de s’assurer la signature de l’un de ses grands espoirs du centre de formation. Pour rappel, l’OL et l’OM sont désormais en guerre ouverte sur le terrain des jeunes joueurs puisqu’il y a quelques jours, L’Equipe dévoilait également que le Marseillais Kalil Rekaoui (14 ans seulement) avait trouvé un accord pour rejoindre les bords du Rhône lors de la saison 2021-2022. Le courant n’était pas passé entre le jeune espoir et le club marseillais, à tel point que Rekaoui avait pris la décision de terminer la saison en cours au sein de son ancien club de Marignane-Gignac. Malgré sa volonté de s’appuyer sur son centre de formation et de jouer un rôle important au sein du mercato des jeunes, l’OM a donc encore un peu de retard sur l’OL dans ce domaine.