OL : Lyon jaloux de l'OM pour Caleta-Car ? Aulas riposte !

Dans : OL, OM, Ligue 1, Mercato.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’Olympique Lyonnais se serait intéressé à Duje Caleta-Car, selon France Football. Lundi soir, le site de l’hebdomadaire révélait que le club rhodanien avait offert 19ME à Salzbourg pour arracher l’international croate. Mais trop tard, le joueur ayant donné sa parole à Marseille. Comme prévu, il s’est engagé en faveur du club marseillais en fin de semaine dernière. Lyon continue donc à chercher la perle rare en défense…

Mais alors qu’il serait en négociation avec Yerry Mina, Jean-Michel Aulas a tenu à tordre le cou à cette rumeur. Via son compte Twitter, le président de l’OL a qualifié « d’invention » cette information concernant l’OL et Caleta-Car. « Tout ceci n'est que pure invention. A aucun moment le coach de Lyon a eu une demande dans ce sens : arrêtez de phosphorer » s’est agacé Jean-Michel Aulas, qui n’aime pas vraiment lire dans les médias que l’OM a battu l’OL sur un dossier aussi important. Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud s’était félicité d’avoir battu « des grands clubs » dans la course à la signature du finaliste de la Coupe du monde. Séville était sur les rangs, Lyon aussi ? On ne le saura probablement jamais…