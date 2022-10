OL : Lyon imite l’ASSE, attention à la descente !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le début de saison catastrophique de l’OL fait craindre un scénario digne de l’ASSE en 2021-2022 à Raymond Domenech.

La situation est tendue à l’Olympique Lyonnais, qui vient d’enchaîner quatre défaites de suite en Ligue 1 face à Lorient, Monaco, le PSG et Lens. Peter Bosz est en grand danger, et l’entraîneur néerlandais pourrait même être remercié en cas de mauvais résultat face à Toulouse, vendredi soir au Groupama Stadium. Mathématiquement, l’OL n’est pas encore définitivement largué dans la course au podium, mais les quatre défaites ont logiquement décroché les coéquipiers d’Anthony Lopes. Lyon vise toujours une qualification européenne en fin de saison mais pour Raymond Domenech, il faut aussi regarder dans le rétroviseur. Et pour cause, sur La chaîne L’Equipe, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a rappelé que quatre équipes allaient être reléguées en Ligue 2 à la fin de la saison et que par conséquent, l’OL devait être prudent afin de ne pas imiter l’ASSE, relégué l’an passé.

Raymond Domenech a très peur pour l'OL

« Il faut qu’ils se méfient de ne pas être dans les quatre. Parce que l’année, qui disait que Saint-Étienne allait descendre ? Qui pouvait imaginer ça ? Qui pouvait penser que Bordeaux pouvait se dégrader de la même manière ? Il faut faire attention, il faut réagir. Ça va vite » a prévenu Raymond Domenech avant de conclure. « C’est presque inéluctable ce qui est en train d’arriver à Lyon. Ce n’est pas surprenant. Cette dégringolade depuis deux, trois ans, pour moi il y a eu une cassure du moment où le public a décidé qu’il fallait virer l’entraîneur, Bruno Genesio, et prendre quelqu’un d’autre. A partir de là, ils sont dans cette désescalade, dans un club qui peut être en danger très, très vite » a lancé Raymond Domenech, très inquiet pour l’Olympique Lyonnais et qui estime que le club rhodanien va rapidement devoir engranger des points afin de définitivement éloigner la crainte d’une improbable descente en Ligue 2 à la fin de la saison.