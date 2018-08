OL : Lyon est venu à Lille pour rafler Nicolas Pépé ?

Dans : OL, Mercato, LOSC.

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique Lyonnais pourrait frapper fort en cette fin de mercato puisque l'OL est de plus en plus cité dans le dossier Nicolas Pépé, lequel a encore brillé ce dimanche lors de la victoire du LOSC contre Guingamp. Et même si Gérard Lopez a confié que son attaquant faisait saliver de nombreux clubs européens, Jean-Michel Aulas pourrait avoir les arguments financiers qu'il faut pour rafler la mise. Car si Lille se sépare de Nicolas Pépé ce n'est pas de gaieté de coeur, mais pour répondre aux exigences de la DNCG, qui a imposé au LOSC de dégraisser le mammouth. Christophe Galtier a d'ailleurs reconnu qu'il croisait les doigts pour que son attaquant soit là le 1er septembre.

Et ce dimanche, comme par hasard, Manu Lonjon, spécialiste du mercato pour Yahoo, dévoile que Florian Maurice n'était pas devant sa télé pour regarder Nicolas Pépé, mais bien au stade Pierre-Mauroy. Autrement dit, le patron de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais a spécialement fait le déplacement jusqu'à Lille alors que son emploi du temps doit être très serré actuellement. Un signe qui confirme en partie que l'intérêt de l'OL pour Nicolas Pépé pourrait se concrétiser rapidement par une offre attendue à au moins 30ME.