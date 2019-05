OL : Lyon est fan de ce Brésilien de 19 ans au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le mercato approche et du côté de l’Olympique Lyonnais, on se prépare à quelques départs, notamment dans le secteur offensif.

Auteur d’une excellente première saison, Moussa Dembélé a déjà la cote sur le marché des transferts et plaît en Angleterre. Memphis Depay est également un joueur que la valeur marchande et les ambitions pourraient éloigner de Lyon lors des prochaines semaines. Du coup, la cellule de recrutement des Gones s’active pour dénicher un ou deux bons coups dans le secteur offensif. Et à en croire les informations d’ESPN, un joueur du championnat brésilien a tapé dans l’œil des recruteurs lyonnais.

Révélation de la saison à Saö Paulo, le jeune Anthony (19 ans) a la cote en vue du mercato. Et pour cause, Lyon apprécie énormément le profil du milieu offensif brésilien. Mais dans ce dossier, les Gones ne seront pas seuls puisque l’Ajax Amsterdam, qui avait déjà chipé David Neres à Sao Paulo, est également sur les rangs. Tout comme… l’AS Monaco, toujours à l’affût dès lors qu’il est question de recruter de jeunes joueurs au mercato. Autre souci pour l’Olympique Lyonnais : le joueur a récemment signé un contrat jusqu’en 2023 assorti d’une clause libératoire XXL fixée à 50 ME. L’OL et l’ASM sont prévenus…