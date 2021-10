OL : Lyon écœuré par la VAR, Saint-Etienne chambre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une domination sans partage en première mi-temps, Lyon a concédé le match nul contre Saint-Etienne dimanche soir (1-1).

Bien plus entreprenants après le repos, les Verts de Claude Puel ont été récompensés de leurs efforts dans le temps additionnel. C’est sur penalty que Saint-Etienne a égalisé, profitant d’une main involontaire de Jason Denayer sur une tête de Jean-Philippe Krasso. Peu en réussite avec la VAR ces dernières semaines, l’OL a de nouveau été la victime d’une décision arbitrale contraire. Un coup dur pour Lyon, qui reste scotché à la 10e place du classement de la Ligue 1 en attendant la réception de l’AS Monaco après la trêve internationale. Du côté de Saint-Etienne, toujours dernier, on savoure ce bon point de pris dans le derby. Et sur les réseaux sociaux, on se délecte notamment des commentaires écœurés des journalistes d’OL-TV au moment du penalty sifflé en faveur de l’ASSE.

J'attendais beaucoup de la version OLTV du Derby (grand merci à @Alex_InDaHouse2 à ce sujet) mais j'ai été assez déçu par la lucidité des commentateurs... jusqu'au penalty final.

Choc, déni, colère, marchandage, dépit: toutes les étapes du deuil y passent en quelques secondes🎙️⚽️ pic.twitter.com/iRmTq99Lxb — Mémoires de l'ASSE (@ASSEmemories) October 6, 2021

C’est le compte @ASSEmemories qui a déniché la vidéo du penalty pour Saint-Etienne avec les commentaires en direct de la chaîne officielle de l’OL. « J'attendais beaucoup de la version OLTV du Derby (grand merci à @Alex_InDaHouse2 à ce sujet) mais j'ai été assez déçu par la lucidité des commentateurs... jusqu'au penalty final. Choc, déni, colère, marchandage, dépit : toutes les étapes du deuil y passent en quelques secondes » a publié le compte stéphanois, qui se délecte des commentaires lyonnais. Sous ce tweet, plusieurs supporters de l’ASSE s’en sont également donné à cœur joie. « Ce n'est pas le match nul que nous avons fêté mais le fait de vous avoir enlevé la victoire. C'est encore plus jouissif surtout à la fin des arrêts de jeu » poste un supporter. Un autre surenchérit : « Vous n'avez pas la suite ? C'est tellement savoureux cette mauvaise foi et ce dépit ». Aucun doute, la rivalité entre l’OL et l’ASSE est tout aussi présente sur les réseaux sociaux que sur le terrain.