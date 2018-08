OL : Bonus, pourcentage, Lyon rêve de cette vente parfaite au mercato

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Dans le viseur de Wolfsbourg en cette fin de mercato estival, Maxwel Cornet se rapproche peu à peu d'un transfert vers la Bundesliga.

À la recherche d'un nouvel ailier pour cette saison 2018-2019, Wolfsbourg a posé sa priorité sur Maxwel Cornet. Simple joker de luxe dans l'effectif de Bruno Genesio, le joueur de 21 ans a clairement envie d'aller voir ailleurs. Mais après la grave blessure de Gouiri et le départ de Maolida à Nice, le club rhodanien ne lâchera son international ivoirien qu'en cas d'offre irrefusable. Et Jean-Michel Aulas continue bel et bien de négocier avec le VfL.

En effet, selon Bilel Ghazi‏, l'OL « a refusé mercredi la dernière proposition de Wolfsbourg et a soumis une contre-proposition à 18 millions d'euros plus 2 ME de bonus et 20 % à la revente ». D'après le journaliste de L'Equipe, le club allemand doit désormais donner une réponse, favorable ou non, à la proposition rhodanienne au cours des prochaines heures. Autant dire que Cornet est plus proche que jamais d'un départ à Lyon, où il est arrivé en 2015 en provenance de Metz. Présent dans le groupe des Gones face à Strasbourg, Cornet pourrait donc faire ses derniers pas en tant que Lyonnais au Groupama Stadium vendredi.