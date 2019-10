OL : Lyon doit virer les joueurs moyens, Memphis hausse le ton

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur du premier but de l'Olympique Lyonnais, samedi soir face à Metz, Memphis Depay était également le capitaine de l'OL. Et il en a profité pour mettre les pendules à l'heure.

Memphis Depay l’a prouvé sur la pelouse du Groupama Stadium, il a les épaules suffisamment larges pour assumer le rôle de capitaine de l’Olympique Lyonnais. Et l’attaquant néerlandais a également démontré après la victoire de l’OL contre Metz qu’il pouvait gérer ce rôle face à la presse. Car loin de se contenter de ce premier succès en Ligue 1 depuis le mois d’août pour Lyon, Memphis Depay a profité de cet instant pour exiger de ses coéquipiers qu’ils soient en permanence à bloc. Le capitaine lyonnais ne supporte pas de voir des joueurs pas au niveau de l’institution chère au président Jean-Michel Aulas.

Et Memphis Depay de dire clairement les choses. « Je pense que les choses vont changer, mais il faut que l’on reste uni. On ne doit pas se satisfaire de cette victoire, on aurait pu gagner 5-0, 6-0. On a oublié de faire notre travail durant la seconde période ( …) Si on est joueur de Lyon, on ne peut pas être un joueur moyen, on joue pour être meilleur que nos adversaires (…) Lyon est un club où on doit faire la différence à chaque match et pas de temps en temps. Personnellement, je n'ai pas changé. Les joueurs, le staff me connaissent. Je suis toujours le même. Ce n'est pas le brassard qui fait que quelqu'un est un leader ou un joueur important, il faut être né leader. Naturellement, pour hériter du brassard, il faut assumer ses responsabilités et jouer un rôle important dans l'équipe. Parfois, je préfère laisser parler mes pieds. Parfois, je dis quelque chose », a expliqué l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais, qui a démontré qu’il avait peut-être changé en confiant à Moussa Dembélé le soin de tirer, et marquer, le penalty accordé à Lyon contre Metz.