OL : Zéro abonnement en 2020-2021, Lyon repousse les ventes !

Dans : OL.

Compte tenu de la limitation imposée à 5.000 personnes dans les stades, l'Olympique Lyonnais reporte sine die la mise en vente de ses abonnements.

Après Nice, qui a carrément décidé de jouer à huis-clos son premier match de championnat à l'Allianz Riviera contre Lens, c'est l'Olympique Lyonnais qui annonce ce mercredi soir que pour l'instant aucun abonnement ne sera mis en vente pour la saison 2020-2021 en attendant une éventuelle modification de la limitation décidée par le gouvernement. « Compte-tenu de la situation sanitaire globale, des possibilités d’évolution dans les prochaines semaines et de la limitation actuelle de la jauge, le club n’est pas en mesure de garantir une place à chaque abonné. Par conséquent, le lancement de la campagne d’abonnement 20-21 est reporté à une date ultérieure. Une nouvelle communication sera faite dès que le contexte sanitaire permettra au club de proposer à ses supporters des formules d’abonnements », explique l'OL qui comptait plus d'abonnées la saison passée que les 5.000 possibles cette saison et ne veut donc pas décevoir ses plus fidèles supporters.