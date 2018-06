OL : Lyon craque pour une révélation russe, Ilya Kutepov

Dans : OL, Mercato.

Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Russes n’étaient pas forcément attendus à pareille fête chez eux, après des matchs bien décevants depuis plus d’un an.

Mais le sélectionneur a réussi quelques coups fumants, notamment en changeant son arrière-garde vieillissante. Ce qui a permis de découvrir la révélation Ilya Kutepov. Titulaire lors de cette première phase, le défenseur du Spartak Moscou a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens annonce TMW. Le média italien explique ainsi que l’Olympique Lyonnais fait partie des formations qui ont décidé de suivre avec attention le défenseur central.

L’OL cherche à recruter dans ce secteur, et possède également des observateurs dans les matchs du Mondial, outre le président de son président Jean-Michel Aulas. Et à 24 ans, le Russe a de quoi séduire puisque s’il est sous contrat jusqu’en juin 2021, il possède une clause libératoire à 8 ME. Néanmoins, la concurrence sera rude pour l’OL, puisque Kutepov est suivi par West Ham, Leipzig et la Fiorentina, et qu’il a récemment confié qu’il aimerait bien connaître une première expérience à l’étranger du côté de la Serie A.