OL : Lyon active une deuxième piste portugaise en défense !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais prospecte pour trouver le joueur parfait en défense centrale.

Mais la tâche du club rhodanien n’est pas simple. Pourtant, les pistes se multiplient puisque l’OL s’est renseigné pour Yerry Mina et Ruben Dias, tout en pensant à Mamadou Sakho ou encore à Victor Lindelöf. Et à en croire la presse portugaise, une nouvelle piste a été déterrée par Florian Maurice et la cellule de recrutement lyonnaise. Celle-ci mène au défenseur central de Braga, Bruno Viana.

A en croire les informations de Record, l’OL s’intéresse de près à l’ancien joueur de l’Olympiakos. Problème : les dirigeants portugais sont, comme Benfica dans le dossier Ruben Dias, très gourmands. Dans le cas de Bruno Viana, Braga réclamerait près de 25ME pour un joueur recruté huit fois moins cher en Grèce ! Autant dire qu’à ce prix-là, Jean-Michel Aulas et les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourraient laisser tomber. A moins que les autres pistes, précédemment citées, n’aboutissent pas. Et dans ce cas, l’OL pourrait tomber dans le dangereux piège de la précipitation de dernière minute…