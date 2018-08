OL : Lyon accepte de vendre Mariano Diaz... à une condition

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Comme le PSG et l’OM, Lyon devrait vivre une semaine mouvementée. Et pour cause, le mercato ferme ses portes vendredi soir...

Et assurément, des mouvements sont attendus dans la capitale des Gaules, notamment dans le secteur offensif. Car selon les informations de L’Equipe, Jean-Michel Aulas et l’état-major de l’OL seraient désormais ouverts à un départ de Mariano Diaz. « Le joueur envisage très clairement un départ vers le Séville FC avec lequel il s’est déjà entendu pour un contrat portant sur cinq saisons » explique le quotidien national, qui précise que « Jean-Michel Aulas, son président, retient très rarement un joueur qui affiche clairement ses envies d'ailleurs. Encore moins lorsque le club qui le convoite semble prêt à accéder à la barre qu’il a fixée en termes d’indemnités de transfert ».

Lyon exige 40ME pour vendre Mariano Diaz

Dans le dossier Mariano Diaz, cette barre serait de 40ME. Une somme importante, mais pas insurmontable pour le FC Séville, qui cherche à se renforcer en attaque et qui a clairement fait de Mariano Diaz sa priorité au mercato. En cas de départ de l’Espagnol, l’OL recrutera un attaquant et fermera la porte à Maxwel Cornet. Ces dernières heures, le nom de Nicolas Pépé revient avec insistance, mais son coût et sa préférence à poursuivre sa progression au LOSC constituent des freins… La fin du mercato lyonnais est encore indécise. Et elle risque d’être riche en rebondissements d’ici vendredi soir.