OL : Lyon a un gros souci, il donne une info à Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a montré ses limites actuelles face à Bordeaux, car après deux matches qui avaient soulevé l'enthousiasme, l'OL version Sylvinho semble retombé dans les travers du passé. Alors, avant la trêve internationale, qui va faire le plus grand bien à la formation de Jean-Michel Aulas, Arnaud Hermant a fait passer un message à destination de l'Olympique Lyonnais via Europe 1. Pour le journaliste, l'OL veut miser sur la carte jeune...mais probablement un peu trop.

Et le journaliste de se lancer dans une analyse précise. « Il y a une nouvelle équipe dirigeante et un nouvel entraîneur. L'équipe est en rodage, plusieurs joueurs sont arrivés. Il va falloir que l'équipe se trouve, surtout qu'il y a eu des gros changements dont Mendy et Ndombélé qui sont partis. Cela ne peut pas être sans conséquence. Les joueurs recrutés sont jeunes. Il faut trouver un équilibre. J'ai l'impression qu'il y a trop de jeunes à qui ils font confiance. Cela ne se passe pas comme ça dans le foot. C'est ce qui fait défaut à l'OL. Je pensais qu'après les deux premières journées, les choses avaient changé mais non, ils refont les montagnes russes. Ils ont du talent mais sont friables dés que ça se complique un peu. Je ne pense pas que ce soit mental. C'est plus la constance du haut niveau qui pêche », fait remarquer Arnaud Hermant.