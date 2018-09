OL : Lyon a scotché les Glasgow Rangers avec ce transfert

Dans : OL, Mercato.

C’est dans les derniers instants du marché des transferts que l’Olympique Lyonnais a fini par trouver son attaquant vedette, vendredi soir.

Après un énorme forcing pendant toute la journée de vendredi, le club rhodanien a fini par arracher Moussa Dembélé peu avant la fin du mercato. Pour cela, il a fallu débourser la somme de 22 ME. Trois jours après les faits, à l’ouverture de la Bourse en Ecosse ce lundi, le Celtic FC a officialisé la transaction et l’arrivée de 22 ME sur ses comptes, confirmant ainsi le montant de la transaction. Si forcément le départ de leur buteur vedette a chagriné les fans du club de Glasgow, il a permis de mettre définitivement KO les supporters de l’autre club de la ville, les Rangers.

Ces derniers, dans une bisbille partie des forums et des réseaux sociaux et qui a atterri jusqu’aux terrains de football par le biais de banderoles, estimaient que jamais le Celtic ne parviendrait à récupérer plus de 10 ME de l’international espoir tricolore. Avec cette vente à 22 ME, certes boostée par le besoin urgent de l’OL d’acheter un buteur, le débat est définitivement clos. Et en ce début de semaine qui fait suite à la victoire du Celtic face aux Rangers dans le derby, les supporters du club catholique sortent désormais un argument imparable. En ayant vendu pour 22 ME un joueur arrivé libre et donc pour quasiment zéro euro en provenance de Fulham (en dehors d’indemnités de formation), le Celtic a réalisé la plus belle opération financière de l’histoire du football écossais.