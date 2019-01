OL : Lyon a recruté une machine à buts, qui peut en douter ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Recruté en provenance du Celtic Glasgow dans les dernières heures du mercato estival, Moussa Dembélé met plus de temps que prévu à s’acclimater au jeu de l’OL. Mais son but dans les derniers instants du derby contre Saint-Etienne pourrait bien servir de déclic à celui qui avait déjà trouvé le chemin des filets quelques jours plus tôt à Toulouse. En tout cas, du côté de la direction sportive du club, on ne doute pas une seconde des qualités de l’international espoirs français. Interrogé par Le Progrès, Florian Maurice a loué les qualités de Moussa Dembélé, un joueur plus adapté au jeu de l’OL que Mariano Diaz selon lui.

« Moussa, c’est simple, c’est l’attaquant type. Il a des qualités pour garder les ballons. Il peut jouer dos au but, il a un très bon jeu de tête. Moussa est attiré par le but, il marquera. Il est du prototype de joueur comme Gomis. Moussa est costaud, il va vite. Il sera un peu meilleur que Mariano dans un jeu combiné. Il a tout pour lui avec ce contrat de cinq ans. Moussa est un compétiteur, il s’accroche. En jouant régulièrement il sera à 15-20 buts par saison. Il est complet devant le but, tête, pied gauche, pied droit, il fait des volées. Après il faut qu’il travaille. Il a une panoplie complète devant le but. A contrario de Mariano, il développera un peu plus de choses avec ses coéquipiers. Sa personnalité ? Il est cool. D’abord, on se dit, whaou, il n’est pas commode. Après on voit qu’il est très gentil, qu’il s’est bien fondu dans le groupe. Il ne fait pas de vague, on ne l’entend pas. Il faut un peu de patience. Ça va venir, je ne m’inquiète pas » a rassuré le responsable de la cellule de recrutement lyonnaise, pour qui il est totalement évident que l’OL ne s’est pas trompé en misant 22 ME sur Moussa Dembélé.