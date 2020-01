OL : Lyon a recruté l'anti-Tousart avec Camilo

Dans : OL.

A la surprise générale, l’Olympique Lyonnais s’est offert un second milieu brésilien, après Bruno Guimaraes, en la personne de Camilo.

Recruté en D2 brésilienne, ce joueur de 20 ans est parfaitement inconnu en Europe. Son profil est donc une énigme pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, pour qui Camilo était peut-être le successeur de Lucas Tousart, c’est-à-dire un milieu défensif très rugueux capable de jouer seul devant la défense. Visiblement, ce n’est pas le cas. Interrogé par le média local Futebol Interior, l’entraîneur de Ponte Preta, l’actuel club de Camilo, a décrit les qualités et les défauts du futur joueur de l’Olympique Lyonnais.

« Le travail de la saison dernière porte ses fruits. Ce sont deux ventes (en plus de Camilo, Ponte Preta a aussi vendu Abner à l’Athletico Paranaense) qui ont rapporté de l’argent au club » s’est réjoui Jorginho avant de poursuivre. « Camilo est un joueur qui a beaucoup d’intensité. Il est rapide et possède une bonne lecture tactique. Camilo est un milieu relayeur qui recherche la surface de réparation adverse et qui marque des buts. Il est bon dans le marquage, fait peu de fautes et a une bonne condition physique. Il peut jouer au milieu de terrain, mais aussi à l’aile et au poste de latéral si le besoin s’en fait sentir. Il a du caractère et c’est quelqu’un de très professionnel. Tout ce que les clubs européens aiment » a indiqué l’actuel coach de Camilo, qui regrette forcément le départ de son joueur d’un point de vu sportif. Mais qui sait également qu’il était temps pour Camilo de connaître sa première aventure européenne. Ce sera donc à l’Olympique Lyonnais, qui a pris un accent très brésilien depuis la venue de Juninho avec les transferts de Thiago Mendes et de Jean Lucas cet été puis de Bruno Guimaraes et donc de Murilo cet hiver.