OL : Lyon a gagné à Manchester City, alors l’OM…

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Le plus dur est à venir pour l’Olympique Lyonnais, qui se voyait prédire une raclée à Manchester City, et a créé la sensation en s’imposant chez le champion d’Angleterre. Mais comme souvent, la difficulté sera de maintenir ce niveau de jeu assez exceptionnel sur plusieurs matchs, et notamment ce dimanche à l’occasion de la réception de l’OM. Alors, certes, le club provençal est un gros morceau, concurrent pour le podium et une autre formation européenne, mais l’OL peut-il enchainer deux gros matchs en quatre jours ? La réponse est oui pour Bruno Genesio, qui rêve d’une saison lancée, et non pas d’un coup d’éclat sans lendemain.

« C’est un exploit mais sur l’ensemble du match, je trouve que notre victoire est méritée. On est très fiers. Maintenant, ce n’est pas une fin en soi. Il faut qu’on soit capables de rééditer ce genre de performances. Que ce soit dans cette compétition ou en championnat, dès dimanche face à Marseille, un adversaire de niveau Ligue des Champions. C’est un exploit qui doit nous donner des idées pour la suite. En Ligue des Champions, bien sûr, mais aussi en championnat. Ça doit nous faire prendre conscience que lorsqu’on est tous concernés par un projet collectif, lorsqu’on est tous ensemble pour faire des efforts, on est une équipe qui a beaucoup de qualités, de talent et capable de gagner des matchs partout », a livré l’entraineur lyonnais, qui ne doute pas une seconde des capacités et du talent de son équipe, mais espère que la prise de conscience sera collective en vue des prochaines échéances.