OL : Lukeba absent plusieurs semaines, Ripoll gifle Bosz

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur des Espoirs français n'a pas apprécié les propos de Peter Bosz concernant la gestion du cas Castello Lukeba. Et il lui a fait savoir de vive voix, histoire que l'entraîneur de l'OL baisse d'un ton.

« Castello Lukeba a ressenti une douleur musculaire en première mi-temps du premier match avec les Espoirs contre l’Allemagne, mais il a continué. Il est rentré ensuite 17 minutes lors du deuxième match face à la Belgique, ce qui n'est pas intelligent de sa part et aussi du staff médical des Espoirs. » Peter Bosz n’a pas mâché ses mots en évoquant la situation de son jeune défenseur, forfait pour le match de dimanche soir à Lens. Et pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, les dernières nouvelles au sujet de son défenseur de 19 ans ne sont pas bonnes du tout. Sans dévoiler les détails précis de la blessure du Lukeba, Le Progrès affirme que l’OL devra probablement se passer pendant « plusieurs semaines » de son défenseur. Une très mauvaise nouvelle au moment même où le club de Jean-Michel Aulas a besoin de toutes ses forces vives afin de recoller au podium en Ligue 1. Et cela n’a pas été la seule mauvaise surprise pour Peter Bosz.

Lukeba n'a rien de sa blessure au staff des Espoirs

En effet, le quotidien régional affirme qu’après avoir pris connaissance des propos de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Sylvain Ripoll a pris son téléphone et a contacté Peter Bosz vendredi après-midi pour lui donner sa version des événements et confier sa surprise face à la déclaration de ce dernier. « A aucun moment le défenseur lyonnais ne se serait plaint pendant le rassemblement, demandant seulement un massage décontractant, comme d’autres joueurs le font souvent, à la mi-temps du duel face aux Allemands », explique Le Progrès. Une version qui dédouane totalement le staff de l’équipe de France Espoirs, pointé du doigt par le technicien de l’Olympique Lyonnais au moment du retour, blessé, de Castello Lukeba. En attendant, l'OL va devoir se passer de son prodige défensif pendant plusieurs matchs de Ligue 1, et ça c'est un vrai problème.