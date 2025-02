OL ‍: Lucas Perri après Mikautadze, coup de folie au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Obsédé par la signature de Georges Mikautadze cet hiver, Galatasaray a un nouveau joueur de l’OL dans son viseur. Cette fois, c’est Lucas Perri qui fait rêver le club turc dans l’optique du prochain mercato.

C’est à croire que les dirigeants de Galatasaray ne ratent pas un match de l’Olympique Lyonnais. Durant tout l’hiver, le club turc a tenté de trouver un accord avec les Gones pour le transfert de Georges Mikautadze… en vain. Le numéro 69 de l’OL n’a pas bougé, ce qui n’a visiblement pas refroidi le club turc dans son envie de piocher dans l’effectif lyonnais. Le compte spécialisé @GazeteciAslanN nous apprend qu’un nouveau joueur de Paulo Fonseca est très apprécié par les dirigeants de Galatasaray, il s’agit cette fois de Lucas Perri.

Lucas Perri, o melhor goleiro BR da temporada 🇧🇷🧤 pic.twitter.com/DThIaSG0nt — Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) February 7, 2025

En quête d’un nouveau gardien pour la saison prochaine, le club stambouliote a dressé une short-list de sept noms dans laquelle figure l’ancien portier brésilien de Botafogo, auteur d’une excellente saison à l’Olympique Lyonnais. Trois autres gardiens de Ligue 1 sont suivis par les dirigeants turcs : Alban Lafont (Nantes), Marcin Bulka (Nice) et Djorjde Petrovic (Strasbourg), suivis au même titre que Vladan Kovacevic, Kacper Tobias et Maarten Vandevoordt. La question est maintenant de savoir quel est le gardien érigé en priorité de Galatasaray, une information qui n’est pas précisée pour l’instant.

Galatasaray rêve de Lucas Perri

En ce qui concerne Lucas Perri, on peut légitimement penser que, comme avec Georges Mikautadze l’hiver dernier, les dirigeants du club turc risquent de se heurter à un mur. Car on imagine très mal John Textor et Paulo Fonseca se séparer de celui qui est doucement en train de s’imposer comme l’un des meilleurs gardiens de notre championnat, lui qui a été recruté pour seulement 4 millions d’euros en provenance de Botafogo en janvier dernier. D’abord pour prendre la température dans l’ombre d’Anthony Lopes… avant de lui chiper définitivement sa place depuis le début de la saison.