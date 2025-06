L'OL supermarché saoudien, Lucas Perri passe à la caisse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé à l'Olympique Lyonnais dans le cadre des opérations menées par John Textor avec Botafogo, Lucas Perri va probablement vite repartir. Il ne dirait pas non à l'offre d'une équipe saoudienne qui fait ses emplettes à Lyon.

Cela n'est pas si vieux que cela, mais il faut se rappeler qu'une énorme majorité de supporters lyonnais avaient applaudi John Textor lorsque ce dernier a décidé de virer Anthony Lopes pour le remplacer par Lucas Perri, arrivé de Botafogo. Sauf que presque deux ans après, on voit quel prix l'Olympique Lyonnais doit payer pour cette manière de gérer le club par le patron d'Eagle Football Group. Ayant quasiment le couteau sous la gorge, l'OL risque de cependant devoir se mettre en quête d'un nouveau gardien de but, car il est désormais presque acquis que Lucas Perri va partir lors de ce mercato. Ce samedi, L'Equipe révèle que le club saoudien du Neom Sports Club, qui évoluera en Saudi Pro League, et a déjà négocié la venue, libre, d'Alexandre Lacazette, a transmis une offre de 15 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour recruter Lucas Perri.

L'OL va prendre son temps avec Lucas Perri

De son côté, le gardien de but brésilien de 27 ans aurait déjà donné son accord pour rejoindre Neom, même s'il sait que cela ne sera pas vraiment une progression dans sa carrière sportive. Mais les clubs saoudiens proposent des salaires qu'il est impossible de trouver en Europe pour un joueur de ce calibre, et c'est pour cela que Lucas Perri ne s'opposera pas pour un départ vers un championnat qui peine à décoller, malgré des moyens colossaux injectés par l'Arabie Saoudite. Le quotidien sportif précise cependant que du côté des dirigeants lyonnais, on va probablement faire durer le plaisir pour deux raisons. La première est que l'Olympique Lyonnais souhaite savoir s'il évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, et l'autre est que l'OL attend des offres venues de Premier League pour Lucas Perri. Avec éventuellement une proposition supérieure aux 15 millions d'euros venus du Neom SC.