OL : Lucas Paqueta, un destin à la Juninho ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En l’espace de seulement 20 minutes de jeu, Lucas Paqueta a fait basculer le choc entre Lyon et Monaco samedi soir au Groupama Stadium.

Depuis le début de la saison, l’international brésilien a pris une envergure incroyable au sein du dispositif de Peter Bosz. Titulaire indiscutable avec l'Olympique Lyonnais et avec le Brésil, Lucas Paqueta rayonne que ce soit offensivement avec des statistiques très intéressantes mais également dans le secteur défensif avec une activité incroyable. Selon le journaliste Daniel Riolo, très élogieux envers Lucas Paqueta depuis plusieurs jours, cela fait bien longtemps que Lyon n’a pas eu un joueur d’un tel calibre. Un destin à la Juninho, avec une aventure longue de plusieurs années est à souhaiter pour Lucas Paqueta et les supporters de l’OL selon le consultant de RMC.

🎙 @DanielRiolo : "Il y a une vraie différence chez les Lyonnais entre ce que Paqueta leur a apporté en très peu de temps, la façon dont ils s'attachent à lui, par rapport à Depay, qui était une sorte de sauveur permanent mais qui a toujours été considéré comme un mercenaire." pic.twitter.com/eP7cQzvlVO — After Foot RMC (@AfterRMC) October 18, 2021

« À Lyon, il y a plus de gens qui aiment leur équipe. Et pour qu’il y ait cet attachement, il faut le jeu et la relation avec certains joueurs kiffants. Il y a une vraie différence chez les Lyonnais entre ce que Paqueta leur a apporté en très peu de temps, la façon dont ils s’attachent à lui, par rapport à Memphis Depay, qui était une sorte de sauveur permanent, mais qui a toujours été considéré comme un mercenaire. C’était le gars qui n’arrêtait pas de dire : “Un jour, je vais me barrer, je suis là, mais je vais partir”. Alors que Paqueta, je pense que les Lyonnais se disent qu’il peut rester cinq ans et devenir un Juninho bis. Les supporters ont envie de vivre une aventure en Ligue des Champions avec Paqueta. On a envie de kiffer ce truc-là ! Après, j’espère que ce sera vrai pour eux. On ne sait pas, car les choses vont vite dans le football » estime Daniel Riolo, qui n’avait plus vu un joueur du niveau de Lucas Paqueta à Lyon depuis des lustres.