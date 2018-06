OL : Lopes est prévenu, ce gardien de 19 ans ne plaisante pas

Dans : OL, Ligue 1.

Suspendu pour cinq matchs après les échauffourées à Marseille, Anthony Lopes n’a pas disputé les trois dernières journées de Ligue 1.

L’international portugais a dû céder sa place à sa doublure Mathieu Gorgelin, lui même épaulé par un petit nouveau sur le banc. En effet, l’entraîneur Bruno Genesio a choisi le jeune Anthony Racioppi (19 ans) comme deuxième gardien pour terminer la saison en championnat. Un scénario improbable pour le portier professionnel depuis octobre dernier.

« Au début, j’étais deuxième gardien de la réserve (N2), dans la hiérarchie j’étais le cinquième, s’est souvenu le Suisse dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré. Petit à petit, j’ai réussi à gratter deux-trois entraînements avec les pros. C’est vrai que j’ai réalisé plusieurs bonnes performances qui m’ont permis de terminer la saison en tant que deuxième gardien. » Et Racioppi ne compte pas s’arrêter là même si ses concurrents sont beaucoup plus expérimentés.

« Devenir numéro 1 »

« Pour l’instant je vais apprendre auprès d’eux. Mais mon but est de devenir le numéro 1 dans les années à venir, a annoncé le membre des U20 suisses. Au niveau mental et physique, j’apprends beaucoup aux côtés d’Anthony Lopes, c’est un super gardien à l’OL et en sélection portugaise, j’apprends de lui tous les jours. » Pour peut-être un jour lui succéder dans les cages des Gones.