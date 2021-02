OL : Liverpool veut Marcelo, Juninho refuse

Dans : OL.

En quête d'un renfort défensif, Liverpool a contacté l'Olympique Lyonnais afin d'envisager le transfert de Marcelo. L'OL a refusé de laisser partir le défenseur brésilien.

Face aux nombreuses blessures qui ont décimé sa défense, Jürgen Klopp a poussé ses dirigeants à recruter lors de ce mercato d’hiver. Et Liverpool a donc multipliés les contacts afin de dénicher les renforts réclamés par l’entraîneur allemand. Parmi les dossiers envisagés ces dernières heures, le Sun explique que les Reds se sont penchés sur le cas de Marcelo, le défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais, une rumeur que L’Equipe confirme également.

Mais face à cette demande du club anglais, Juninho a rapidement mis un terme aux espoirs de Liverpool en s’opposant à un départ de Marcelo, alors que ce dernier n’a plus que 6 mois de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas et dont la prolongation avec Lyon ne semble pas imminente. Jason Denayer étant absent pour une durée inconnue, et alors que l'OL joue la course au titre en Ligue 1, le directeur sportif brésilien n’a pas voulu lâcher Marcelo, même s'il y avait une belle opération financière à faire.