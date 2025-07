OL ‍: Liverpool prépare le terrain, Fofana arrive

Proche d'un retour en Serie A, Federico Chiesa va prochainement laisser une place vacante dans l'effectif de Liverpool. Pour le remplacer, les Reds pensent à Malick Fofana et envisagent de passer à l'action une fois l'Italien parti.

L'Olympique Lyonnais n'est pas dans la situation financière la plus stable de son histoire. Malgré une audience en appel réussie qui a permis au club rhodanien de valider son maintien administratif en Ligue 1, la direction lyonnaise est bien consciente que la bonne santé des comptes va devoir passer avant celle de l'effectif. Dans l'obligation de vendre ses joueurs les plus bankable, Lyon va avoir du mal à garder la main sur Malick Fofana. Le prodige belge de 20 ans est à ce jour la plus grosse valeur marchande de l'effectif et attire logiquement de nombreux courtisans, dont Liverpool qui se rapproche fortement d'une offre de transfert. Les Reds, qui réalisent un mercato historique, scrutent avec attention la situation du Lyonnais.

🔴 🦅 Liverpool FC remains on standby for Malick Fofana. As soon as Federico Chiesa’s departure to Serie A is finalized, the Reds are expected to move for the Belgian, who is highly rated by the scouting department, as revealed on May 24 for @AnfieldIndex. #LFC pic.twitter.com/DY5IYqgpOn