OL : Lisandro Lopez et Lacazette, Lyon a trouvé sa nouvelle star !

Dans : OL, Ligue 1.

Bien évidemment il ne faut pas s'enflammer, mais s'il y a un joueur qui suscite d'énormes espoirs actuellement à l'Olympique Lyonnais, c'est bien lui, et pourtant il n'est pas issu du centre de formation du club de Jean-Michel Aulas. Lui, c'est Martin Terrier, l'attaquant de 22 ans que l'OL est allé chercher au mercato d'hiver à Lille moyennant 15ME, bonus inclus, le joueur finissant son prêt à Strasbourg avant de rejoindre Lyon l'été dernier. Et si Martin Terrier a pris du temps pour trouver ses repères au sein du groupe de Bruno Genesio, il est désormais un maillon important de l'effectif lyonnais, ce qu'il a encore démontré vendredi face à Angers. En effet, l'attaquant a marqué face au SCO son cinquième but en cinq matchs consécutifs, ce qui est le signe d'une montée en puissance que nul ne peut contester.

Et si l'ancien lillois marque des buts, il pèse également de plus en plus dans le jeu offensif de l'Olympique Lyonnais. Au point que certains commencent déjà à voir un avenir radieux sous le maillot de l'OL pour Martin Terrier. C'est notamment le cas de Gérald Baticle, adjoint de Bruno Genesio et grand connaisseur s'il en est du club. « Martin a pris conscience de ses qualités. C’est un attaquant complet de la trempe de Lisandro Lopez et d’Alexandre Lacazette. Son but de la tête montre qu’il ne se met plus de frein psychologique. Et puis, il sait faire briller les autres et ne force pas sur ses stats », explique le coach adjoint, qui a même donné le surnom de « chirurgien » à celui qui a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais.