OL : Les trois raisons qui poussent Fekir à quitter l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Partira, partira pas ? L’avenir de Nabil Fekir est flou, à deux jours de la fin du mercato en Angleterre. Outre-Manche, Chelsea lui fait les yeux doux et aimerait boucler son arrivée dans les prochaines heures. Un mois après son transfert avorté à Liverpool, est-ce le bon moment pour quitter le Rhône ? Sur l’antenne de RMC, Jonathan MacHardy a donné trois bonnes raisons au champion du monde 2018 de faire ses valises, même s’il aimerait évidemment qu’un tel joueur reste un an supplémentaire dans le championnat de France.

« Fekir est le capitaine de son club formateur, c’est l’emblème d’une ville. On prend beaucoup de plaisir à le voir jouer en Ligue 1. Il a eu un été compliqué avec ce transfert avorté à Liverpool. Mais sa déclaration laisse planer le doute sur son avenir. A sa place, j’aurais aussi des doutes. Car premièrement c’est l'été idéal pour partir car il n’y a pas de compétition internationale l’été prochain. Deuxièmement, Chelsea lui fait les yeux doux, et Fekir est assurément Sarri-compatible. Et puis en troisième argument, il a cet été la force du champion du monde, autrement dit, il a un argument de poids pour négocier un énorme salaire à l’étranger. Mais d’un côté, j’ai quand même envie de lui dire : Nabil, reste en Ligue 1 ! » a confié le journaliste de la radio, convaincu que Nabil Fekir ne prendrait pas un risque inconsidéré s'il venait à quitter l’OL cet été, bien au contraire. On y verra sans doute plus clair dans les prochaines heures dans ce dossier très complexe du mercato lyonnais…