OL : Les supporters en furie devant le maillot de la DDE

Un maillot du club que les supporters déconseillent d’acheter, c’est suffisamment rare pour être souligné.

Ce vendredi, les Bad Gones, principal groupe de supporters de l’Olympique Lyonnais, ont rapidement réagi à la sortie du maillot « third », d’un orange qui a provoqué bien des railleries sur les réseaux sociaux. La comparaison a déjà été effectuée pour cette tenue digne des agents de la Direction Départementale de l’Equipement, qui interviennent sur nos routes en couleur orange fluo pour bien être repérés. Mais outre cet aspect, c’est cette couleur orange qui rappelle celle qui tient au cœur des supporters de l’OM qui dérange chez les Bad Gones, pour qui les porteurs de ce troisième maillot ne seront pas forcément les bienvenus dans leur tribune.

« Ceux qui nous connaissent et qui partagent nos valeurs savent ce que provoque chez nous ce genre de tunique bien loin des couleurs historiques de notre Olympique… Quand en plus, le coloris choisi fait fureur dans un virage du sud de la France, on n’est pas loin de la nausée…

Le maillot porté par nos joueurs a, à nos yeux, valeur de symbole et est l’un des garants de l’identité du club. Ce n’est pas un accessoire de mode interchangeable comme un vulgaire polo H&M. Mais ces considérations empreintes de romantisme n’ont plus vraiment la cote dans le monde actuel… L’on ne pourra pas empêcher ces maillots de se vendre.

Si des gogos sont prêts à débourser 90 E pour cela, après avoir déjà déboursé la même somme pour acquérir le maillot domicile copié/collé par Adidas, nous ne nous pouvons pas lutter…

Mais fort de ces constats, tous nos membres comprendront aisément que cette caricature de maillot n’a rien à faire dans notre virage !! Le « orange » c’est sous le siège de la voiture ou dans les chiottes du vélodrome ! », a très prosaïquement balancé le groupe de supporters de l’OL, qui ne devrait pas se ruer sur cette nouvelle tenue de la marque aux trois bandes.