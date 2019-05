OL : Les sept bons de sortie au mercato, avec des surprises

Dans : OL, Mercato.

Dans un marché des transferts qui s’annonce chaud en France, l’Olympique Lyonnais aura son mot à dire.

Jean-Michel Aulas n’est pas un fan absolu des bouleversements complets, mais le changement d’entraineur va forcément imposer quelques modifications de taille. Mais avant ce premier écueil, Le Parisien a épluché les dossiers et donné la tendance pour le mercato. Sept joueurs ont en tout cas la possibilité de partir, soit en raison des intérêts qu’ils suscitent, soit parce qu’ils ne seront clairement pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Tanguy Ndombélé fait bien évidemment partie de la première catégorie, lui qui est suivi par les ténors européens et pourrait rapporter 80 ME, comme l’OL l’espère. Il aurait pu être la grosse vente de l’été dernier, mais Nabil Fékir n’a pas passé le cap de la visite médicale à Liverpool. Après une saison en demi-teinte, il n’a toujours pas prolongé et a envie « de changer d’air », surtout que Tottenham frappe à la porte.

Au sein des joueurs qui ne seront pas retenus, on retrouve Marcelo, qui s’est écroulé cette saison, Bertrand Traoré, qui manque de régularité, et Maxwel Cornet, lassé par son statut de remplaçant éternel. Enfin, certains joueurs provoquent des débats en interne au sujet de leur avenir. C’est le cas de Memphis Depay, qui a les faveurs du président Jean-Michel Aulas, mais qui a beaucoup de mal à faire l’unanimité chez les techniciens. Problème différent pour Lucas Tousart, dont l’état d’esprit est loué, mais dont l’apport sur le terrain est moins décisif que la saison précédente. Sept cas donc qui peuvent animer l’été, même si le cercle n’est pas fermé, surtout si un joueur comme Anthony Lopes ne parvient pas à trouver d’accord pour prolonger, malgré la volonté réciproque des deux parties.