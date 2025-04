OL ‍: Les fans maltraités à Old Trafford, MU devra s’expliquer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lors du quart de finale retour de la Ligue Europa à Manchester jeudi, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont vécu un enfer. Et pas seulement à cause de l’élimination.

Sale soirée pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Passés par toutes les émotions, les fans rhodaniens pensaient assister à un exploit de leur équipe face à Manchester United avant l’incroyable revirement de situation en prolongation (5-4). Les amoureux des Gones qui ont effectué le déplacement ne garderont pas un bon souvenir d’Old Trafford. Et pas seulement à cause du résultat de ce quart retour de Ligue Europa. Avant même le coup d’envoi, les visiteurs ont été malmenés par la sécurité anglaise, raconte Mathieu, qui n’a pu entrer dans le stade qu’après l’ouverture du score de Manuel Ugarte à la 10e minute, alors que d'autres arrivaient encore 25 minutes plus tard.

Plusieurs supporters lyonnais ont décrit un accueil déplorable par les forces de l’ordre, jeudi soir à leur arrivée au stade d’Old Trafford, où ils ont été parqués comme du bétail et filtrés, n’entrant parfois dans le parcage qu’après la demi-heure de jeu.https://t.co/9W29VN1bhu — Le Progrès OL (@LeProgresOL) April 18, 2025

« On a été encadré et convoyé par les forces de l’ordre, et il ne fallait pas être agoraphobe, a confié ce supporter au Progrès. On était tous serrés les uns sur les autres, sans aucun espace. S’il y avait un mouvement de foule, il aurait pu y avoir un drame. Et surtout, en étant déjà parqués comme du bétail environ une heure avant le coup d’envoi, ce fut long toute l’attente, car on est entré au compte-goutte. Je pense qu’il s’est écoulé parfois jusqu’à dix minutes entre deux grappes de supporters. Et parfois, j’avais plus la sensation qu’on passait dix par dix, que par cinquante. » Un témoignage confirmé par Damien.

L'OL a été informé

Chers Supporters, l’Olympique Lyonnais vous remercie sincèrement d’être venus en nombre à Manchester 🔴🔵



Néanmoins, nous déplorons les conditions d’accès à Old Trafford qui ont pu vous mettre en danger.



Unis à vos côtés, nous porterons votre voix et nous vous invitons à nous… pic.twitter.com/OI9XXRylmo — Olympique Lyonnais (@OL) April 18, 2025

« On se marchait tous dessus, tellement les forces de l’ordre ne nous laissaient pas de place, a précisé ce second fan. On était les uns sur les autres, c’était flippant. Et le pire, c’est leur système de filtrage. Ils laissaient entrer les gens par grappe de cinquante, et derrière, il fallait attendre de longues minutes avant que la suivante puisse accéder. En étant venu assez tôt, j’étais finalement devant la meute et j’ai pu entrer avant que le match ne démarre. Mais à la demi-heure de jeu, certains étaient encore dehors. Comment est-ce possible ? » Alerté par ses supporters, l’Olympique Lyonnais tentera sûrement d’obtenir des explications.