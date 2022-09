OL : Les confidences de Tetê sur son départ d'Ukraine

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En mars dernier, Tetê a rejoint l'OL en prêt après avoir quitté le Shakhtar Donetsk et la guerre en Ukraine. Certains considéraient ce départ comme opportuniste mais le Brésilien a donné les détails glaçants de sa fuite, annonçant peut-être le début d'une grande aventure avec l'OL.

Le terrible contexte de la guerre en Ukraine a permis à l'OL de faire une bien belle affaire au printemps dernier. En effet, les Lyonnais avaient réussi à convaincre l'ailier brésilien Tetê de rejoindre le Rhône sous forme de prêt. La venue du joueur du Shakhtar Donetsk avait été facilité par une directive de la FIFA, permettant d'engager des joueurs des clubs ukrainiens pendant le conflit. Tetê a rapidement montré l'étendue de son talent et de sa technique, marquant dès son entrée en jeu contre Angers. De quoi offrir de belles promesses à l'OL mais aussi faire grincer des dents hors du club.

Tetê veut s'inscrire sur le long terme à l'OL

Certains ont qualifié cette arrivée du Brésilien de cynique et d'opportuniste. Pourtant, le joueur a donné une autre vision de la réalité dans le journal L'Equipe, détaillant les circonstances de sa fuite. « On a pris la voiture avec quelques affaires et on est partis vers la Pologne. À la frontière, on a mis vingt-deux heures pour faire les deux derniers kilomètres. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Mais on y est arrivés et on était soulagés. On a pris un hôtel, j'ai pris un abonnement dans une salle de sport pour m'entraîner. Ça a duré deux mois. Comme j'ai une bonne condition financière, j'ai pu aider avec ma femme beaucoup de réfugiés ukrainiens qui arrivaient en Pologne. Je faisais des paniers alimentaires, avec tous les produits de base et pour les besoins essentiels, et je les donnais aux gens qui arrivaient. On voyait débarquer tellement de gens. Certains avaient traversé le pays et n'avaient plus rien car ils avaient tout abandonné. C'était normal de les aider », a t-il expliqué.

Désormais, c'est sans remords qu'il est un joueur de l'OL. Le Brésilien se sent bien dans le Rhône et il tient à rassurer les supporters. Il ne fait pas qu'une simple escale à Lyon, bien au contraire. « Je veux ce contrat, je l'ai déjà dit et je le redis: je veux rester ici. Tous les gens autour de moi doivent travailler pour trouver un accord pour que je puisse m'engager définitivement à l'OL », clame t-il. Aux dirigeants lyonnais de conclure ce dossier pour un élément à quatre buts et trois passes décisives depuis le début de saison. Après le départ de Lucas Paqueta, les supporters de l'OL ne leur pardonneraient pas de laisser filer un tel joyau, aussi bon humainement que sur le terrain.