OL ‍: Les 15 derniers jours du mercato seront dingues

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A défaut d’avoir de gros moyens, l’OL a de belles idées pour se bâtir une équipe compétitive. De quoi faire souffler un vent d’optimisme à Lyon, d’autant que les 15 derniers jours devraient être très mouvementés.

Matthieu Louis-Jean l’a avoué sans détour il y a quelques jours après la victoire contre Majorque, l’Olympique Lyonnais a été contraint de réduire de moitié sa masse salariale après son miraculeux sauvetage en Ligue 1 lors de l’appel face à la DNCG. Thiago Almada, Alexandre Lacazette, Jordan Veretout et bien d’autres ont quitté le Rhône, mais la cellule de recrutement de l’OL est au travail pour compenser tous ces départs. Ruben Kluivert, Afonso Moreira et Nicolas Tagliafico ont signé, en attendant Tyler Morton et Pavel Sulc dans les heures à venir.

Deux renforts qui en appellent d’autres selon Walid Acherchour, persuadé que les 15 derniers jours du mercato vont permettre à Lyon de réaliser de belles affaires que ce soit en se faisant prêter des joueurs de grands clubs européens ou en investissant de manière raisonnée sur des jeunes à fort potentiel. Malgré le pessimisme qui a longtemps entouré l’OL cet été, Walid Acherchour est lui plein d’espoirs pour le club rhodanien à l’aube de cette saison 2025-2026. « A partir du moment où tu es en Ligue 1 avec Paulo Fonseca et une cellule de recrutement qui bosse bien et qui a de bonnes idées, je ne suis pas si pessimiste que ça sur l’Olympique Lyonnais » a d'abord expliqué Walid Acherchour avant d'étayer ses propos.

Walid Acherchour est optimiste pour l'OL

« Tu vas avoir une attractivité sur les 15 derniers jours avec des prêts ou pour faire des coups intelligents et malins. Tu as un coach qui a connu ça avec Lille la première année, où il fallait repartir sur quelque chose de plus sain. J’ai toujours dis que Paulo Fonseca, j’ai des doutes quand il y a beaucoup de pression. Mais dans ce type de projet où il faut bâtir, il va tirer son épingle du jeu. Il a des idées, avec de la matière première, il sait faire de belles choses. J’aime ce qui se passe, on va découvrir des joueurs, il y a des idées, on va voir que ça va donner » a analysé le consultant dans l’After Foot sur RMC. Un avis plein de bienveillance et de positif qui fera le plus grand bien aux supporters lyonnais qui, après avoir échappés de peu à la Ligue 2, sont eux aussi très enthousiastes à deux semaines de la reprise de la Ligue 1 et cela malgré les faibles moyens de leur club sur le marché des transferts.