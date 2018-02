OL : Les 10 plus gros salaires de l’OL en 2018

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais a franchi un cap ces derniers temps en ce qui concerne ses dépenses sur le marché des transferts, et forcément donc au niveau des salaires. Si le club rhodanien a toujours eu des têtes de gondoles bien rémunérées (Gourcuff, Lisandro, Gomis, Valbuena), les efforts effectués ces derniers mois ont bouleversé la grille, ce qui est aussi forcément lié au départ de joueurs majeurs comme Lacazette et Tolisso. Le fait de s’appuyer sur son centre de formation permet aussi d’avoir des joueurs titulaires, et qui n’apparaissent pas dans le Top10 des salaires, comme Tousart ou Aouar.

Le Top10 des salaires (en brut mensuel) de l’Olympique Lyonnais

1°) Mariano Diaz 350.000 euros

2°) Memphis Depay 350.000 euros

3°) Nabil Fékir 300.000 euros

4°) Yanga-Mbiwa 300.000 euros

5°) Bertrand Traoré 300.000 euros

6°) Rafael 250.000 euros

7°) Anthony Lopes 220.000 euros

8°) Cornet 180.000 euros

9°) Marcelo 150.000 euros

10°) Tete 140.000 euros