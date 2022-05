OL : Lepenant, le prodige caennais proche de Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après une saison épatante avec le SM Caen, Johann Lepenant est sur les tablettes de nombreux clubs, dont l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain de 19 ans a fait son choix.

Agé de 19 ans, Johann Lepenant s’est fait un nom en Ligue 2, le natif de Granville ayant montré qu’il avait déjà les épaules assez solides pour mener la formation normande. Mais à un an de la fin de son contrat, les dirigeants caennais savent qu’ils ne pourront pas conserver l’international U20, d’autant que les clubs intéressés par Lepenant sont nombreux et actifs. Ces dernières semaines, le nom du milieu de terrain circulait du côté de Strasbourg, mais selon Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France, les chances sont grandes de voir le numéro 12 du Stade Malherbe de Caen rejoindre l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Il est vrai que le joueur bas-normand a un profil qui colle parfaitement au projet dévoilé par Jean-Michel Aulas cette semaine, le président de l’OL voulant miser sur des joueurs d’avenir et qui peuvent s’investir à fond.

Johann Lepenant de Caen à Lyon, c'est chaud

Si Johann Lepenant veut rejoindre l’Olympique Lyonnais, et si le club de Peter Bosz souhaite recruter Johann Lepenant, il reste à trouver un accord financier et pour l’instant ce n’est pas le cas. Olivier Pickeu, le président du Stade Malherbe de Caen, n’est pas du genre à se laisser embobiner dans les négociations, et pour parvenir à un transfert, l’OL va devoir faire l’effort financier qu’il faut en 2022 pour s’offrir un joueur considéré comme l’un des meilleurs espoirs français à son poste. Le dossier devrait cependant être vite réglé, l'intérêt des deux clubs, et du joueur, étant que l'opération soit officialisée au plus tôt. Du côté du Stade d'Ornano, même si cela fait mal de voir partir un tel joueur, le départ du milieu de terrain est déjà considéré comme acquis, que ce soit à Lyon ou ailleurs.