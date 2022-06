OL : Lepenant officialise son départ de Caen

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Via son compte Instagram, Johann Lepenant a annoncé son départ du Stade Malherbe de Caen. Le jeune milieu de terrain va signer à l'Olympique Lyonnais.

Attendu depuis plusieurs joueurs à l'OL, Johann Lepenant ne devrait plus tarder à s'engager avec le club de John Textor, puisque ce mercredi le joueur malherbiste a dit au-revoir à Malherbe, club où il s'est révélé en l'espace de quelques saisons. Déjà dans la capitale des Gaules, le joueur granvillais a adressé un message à sa désormais ancienne équipe. « Donc voilà c’est le moment pour moi de vous annoncer officiellement qu’après 6 magnifiques saisons passées ici à Malherbe que je vais quitter le club pour rejoindre un nouveau projet. Je tenais à remercier tout le club et toutes les personnes avec qui j’ai pu travailler durant ces 6 ans ( coach, éducateur, staff , bénévole ) qui m’ont permis de grandir en tant qu’homme. Il m’ont permis aussi de franchir des étapes et de réaliser certains rêves. Je remercie aussi tout les joueurs avec qui j’ai pu jouer durant mes 6 années qui eux aussi m’ont permis de franchir des paliers sur le terrain. Et bien sur je ne pouvait pas partir sans remercier les supporters car vous êtes tout simplement incroyable dans les bons comme les mauvais moments , restez comme vous êtes c’est à dire amoureux du club car grâce à vous le club vit et va vivre des grands moments. Le Stade Malherbe restera à jamais mon club de coeur », a confié Johann Lepenant, qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais moyennant un transfert estimé à 6 millions d'euros.