OL : Léo Dubois n'est pas terrorisé par Neymar et Mbappé

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais défiera le PSG dimanche soir au Parc des princes, et du côté de l'OL on ne veut pas trembler face au duo Neymar-Mbappé.

Privé de Ligue des champions cette saison, l’Olympique Lyonnais jouera une rencontre digne de la C1 ce week-end, puisque le club de Jean-Michel Aulas aura sur sa route le PSG, récent finaliste d’un Final 8 où l’OL avait également brillé. Pour ce match de Ligue 1, dont l’enjeu sportif est important puisqu’en cas de victoire à Paris Lyon passera devant la formation de la capitale, Thomas Tuchel comptera sur ses deux stars offensives, Kylian Mbappé et Neymar, pour faire sauter le verrou défensif mis en place par Rudi Garcia. Depuis quelques matchs, la défense lyonnais tient le choc, et même s’il faudra cette fois faire face à deux des meilleurs joueurs du monde, Léo Dubois n’est pas terrorisé. L’international tricolore de l’OL connaît la valeur des deux joueurs du Paris Saint-Germain mais il reste calme.

Léo Dubois reste donc zen, mais prudent quand même.« Les deux joueurs phare offensifs du PSG, Neymar et Mbappé, ont marqué en Ligue des Champions. Donc ils ont pu être mis en confiance. Ce sera à nous de bien défendre avec nos qualités (...) Est-ce que c’est un avantage de connaître ces deux joueurs ? Je ne sais pas. Mais on sait qu’ils peuvent créer la surprise à tout moment. En tout cas, on est solide défensivement en ce moment. Il faut que l’on garde ça dans nos têtes, avoir confiance en nos qualités défensives », a prévenu le joueur lyonnais, qui va devoir démontrer que tout cela n’est pas qu’un discours de façade. On en saura plus dimanche à partir de 21h au Parc des Princes.