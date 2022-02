OL : Léo Dubois bête noire du public, tout s'explique

Dans : OL.

Très critiqué, Léo Dubois se retrouve dans le viseur des supporters de l’Olympique Lyonnais. Un traitement approuvé et expliqué par l’ancien Gone Nicolas Puydebois.

Après les sifflets contre Léo Dubois, Peter Bosz n’en revenait pas. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne comprend pas comment les supporters peuvent s’en prendre à leur capitaine et fragiliser leur équipe. Il est vrai que le traitement infligé ne peut que perturber le latéral droit. Depuis plusieurs mois, de nombreux fans s’en prennent à l’international français en espérant que le jeune Malo Gusto le relègue sur le banc. Une réaction tout à fait normal d’après Nicolas Puydebois, qui conseille au coach néerlandais de retirer le brassard à Léo Dubois.

« Je pense que ça le soulagerait, ça lui enlèverait un peu de pression, il se concentrerait uniquement sur ses performances et son jeu, plutôt que d'être un lien et s'épuiser, a estimé le consultant d’Olympique et Lyonnais. On sait que c'est compliqué d'être capitaine dans un vestiaire parce qu'il faut gérer les ego des uns et des autres, tu es le relais avec le coach. C'est difficile d'être légitime et écouté quand tu es moins bien sportivement. Mais on est exigeant avec Léo Dubois comme on l'est avec Emerson qui vient de Chelsea, avec un statut, et qui est décevant. »

Léo Dubois doit être exemplaire sous le maillot de Lyon

« Il faut aussi savoir être honnête. On a du mal avec nos latéraux et pourtant, Emerson nous avait fait des belles promesses, mais on voit qu’il est aussi irrégulier que les autres alors qu’il a un statut qui est affirmé, a comparé l’ancien gardien des Gones. On essaye d’être le plus objectif possible. Sur Léo Dubois, il est capitaine de l’OL et a des ambitions. Donc il se doit d’être exemplaire au niveau des exigences et de ses performances, ce qui n’est pas le cas cette saison. Voilà pourquoi on est dur. On veut pour le bien de l'OL des joueurs qui sont à 100 %. » L’ex-Nantais ne pourra donc pas compter sur Nicolas Puydebois pour le défendre.