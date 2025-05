OL-Lens fait un énorme carton à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La bataille pour la Ligue des champions excite le public lyonnais. Une semaine après une énorme affluence pour OL-Rennes, le match OL-Lens va encore remplir le Groupama Stadium.

La défaite dans le derby à Saint-Etienne n'a pas marqué un coup d'arrêt pour les supporters lyonnais. En effet, si la semaine passée, ils étaient 51.000 à venir soutenir Rayan Cherki et ses coéquipiers lors de la nette victoire face au Stade Rennais, cette barre pourrait être dépassée dimanche après-midi à l'occasion de la réception du Racing Club de Lens au Groupama Stadium. Tandis que l'OL a impérativement besoin de remporter ses trois derniers matchs de la saison pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions, ce sont 49.000 tickets qui avaient été vendus ce samedi dans les différentes catégories, précise Le Progrès. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, on pense pouvoir se rapprocher et probablement dépasser l'affluence du OL-Rennes.

L'OL fait toujours recette à domicile

C'est évidemment une chose pour le club de John Textor, qui a besoin de remplir ses caisses, et sportivement, c'est forcément appréciable pour la formation de Paulo Fonseca de savoir que le peuple lyonnais n'a pas abdiqué après les coups durs vécus à Manchester United et à Geoffroy-Guichard. Contrairement au rendez-vous de samedi dernier, les supporters lyonnais peuvent en plus se dire que l'accès au Groupama Stadium ne sera une énorme galère, aucun événement n'étant programmé à la même heure ce dimanche à partir de 17h15. A noter que 1.000 supporters du RC Lens sont également attendus pour ce qui sera l'avant-dernier match à domicile de l'Olympique Lyonnais, qui se déplacera ensuite à Monaco avant de recevoir Angers lors de la dernière journée de Ligue 1.