OL : Le profil, le budget, Lyon avance au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Bruno Genesio ayant instauré un système à trois défenseurs centraux à l’OL, le recrutement d’un joueur dans ce secteur de jeu paraît presque indispensable cet hiver.

Mais jusqu’à maintenant, on ne savait pas réellement quel type de défenseur était recherché par le club rhodanien sur le marché des transferts. Dans son édition du jour, Le Parisien nous en apprend un peu plus, en dévoilant le portrait-robot de la recrue idéale aux yeux de Bruno Genesio. Lyon ayant déjà recruté Oumar Solet il y a un an, c’est un joueur confirmé qui devrait arriver dans la capitale des Gaules. D’autant que l’expérimenté Marcelo n’affiche plus toutes les garanties nécessaires…

Un défenseur d'expérience à l'étranger ?

« Lyon cherche un défenseur central, comme Bruno Genesio l’a confirmé avant les vacances. Un besoin renforcé par la volonté de continuer de jouer avec trois défenseurs centraux et par la première moitié de saison assez décevante de Marcelo. Le profil ciblé est un joueur confirmé » explique le quotidien francilien, qui apporte par ailleurs une précision forte intéressante sur l’enveloppe de l’OL au mercato. En effet, le club rhodanien pourrait débourser plus de 10 ME pour investir « si sa cellule de recrutement trouve le profil idoine, sans doute à l’étrange ». Autant dire que le mercato hivernal pourrait finalement être plus pimenté que prévu chez l’actuel 3e de Ligue .1