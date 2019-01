OL : Le prix d'Herrera flambe à Porto, Lyon va jouer la montre !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

A priori intéressé par Hector Herrera, même si Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas laissent entendre qu'ils sont tentés par un mercato d'hiver totalement calme, l'Olympique Lyonnais reste attentif au comportement du FC Porto concernant l'international mexicain, dont le contrat s'achève dans six mois. Les dirigeants du club portugais veulent eux obtenir le maximum d'une vente d'Hector Herrera, conscient qu'en juin ce dernier pourra partir pour zéro euro, ce qui serait évidemment un cauchemar.

Et selon Sky Sport Italia, le fait que plusieurs clubs suivent de près le joueur mexicain donne des ailes à Porto, qui a subitement fait grimper le prix d'Hector Herrera s'il devait partir durant ce mois de janvier. Car l'Olympique Lyonnais n'est pas seul à suivre le milieu de terrain de 28 ans, l'Inter étant également à l'affût. Mais du côté du club italien, on semble avoir décidé de ne pas se précipiter et un message clair aurait été envoyé à Porto, soit le club se montre raisonnable soit l'Inter attendra juin pour recruter Herrera gratuitement. L'OL va devoir slalomer entre ces différentes prises de position s'il veut vraiment s'offrir le milieu mexicain, le temps jouant en sa faveur durant ce mois de janvier.