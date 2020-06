OL : Le plus grand club de France débarque à Lyon

Dans : OL.

Un tremblement de terre se prépare dans le paysage footballistique lyonnais, et même français à un niveau bien précis.

En effet, Lyon et sa banlieue regorgent de clubs, et plusieurs d’entre eux évoluent à un niveau très acceptable, comme Lyon-Duchère, désormais SC Lyon, le FC Lyon, l’AS Saint-Priest, Villefranche, Bron ou le MDA. Ce club du Monts d’Or Anse est déjà issu de la fusion de deux communes : Anse et Chasselay. Ce lundi, Le Progrès donne des précisions sur un projet né récemment et qui devrait voir le jour dans quelques jours de manière officielle. Un nouveau club issu du MDA va ainsi être présenté et devenir le plus gros clubs de France en terme de licenciés.

Les clubs du Tassin FC et de Champagne Sports vont ainsi former un nouveau club avec MDA, dans une entité qui sera nommée le GOAL FC, pour le Grand Ouest Association Lyonnaise FC. « Une fusion XXL », comme l’explique le quotidien régional, qui devrait être validée le 1er juillet par la fédération française, afin que tout soit bien pris en compte pour la saison prochaine. La communication a en tout cas doucement démarré pour les joueurs concernés par le recrutement ou la prise de leur licence. Pour le moment, tout est en règle pour la mise sur pied de ce club qui compterait alors 1800 licenciés, et ne cacherait pas ses ambitions tout d’abord dans la formation et le Futsal, où l’équipe de Saône Mont d’Or évolue également à très bon niveau. Viendrait ensuite le développement d’un pôle pour le football féminin, et pourquoi pas des ambitions avec l’équipe masculine, actuellement en National 2, le quatrième échelon français.