OL : Le plan hallucinant de Chelsea pour s'offrir Fekir au mercato !

Tout proche de Liverpool cet été au mercato, Nabil Fekir a véritablement la cote en Premier League.

Effectivement, le capitaine rhodanien est suivi par de nombreux clubs britanniques, dont Chelsea. Au début du mois, L’Equipe révélait que les Blues appréciaient particulièrement le champion du monde 2018. Et selon les informations du Daily Mail, cela pourrait se concrétiser par une approche concrète lors du mercato hivernal. Mais avec un plan inattendu qui devrait faire débat chez les supporters rhodaniens, partagés sur le cas Nabil Fekir ces dernières semaines.

A en croire le média anglais, Chelsea envisagerait de recruter Nabil Fekir dès cet hiver… et de le prêter dans la foulée à l’Olympique Lyonnais pour la fin de la saison. Une opération qui pourrait séduire Jean-Michel Aulas, lequel a d’ores et déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de gros départ en janvier du côté de l’OL, toujours en lice en Ligue des Champions. Reste à savoir ce que Nabil Fekir pensera de tout cela, lui qui sera en fin de contrat en juin 2020. En parallèle, Chelsea vise également Gonzalo Higuain (Milan AC) et l’international américain Christian Pulisic (Dortmund) pour renforcer son attaque au mercato hivernal.