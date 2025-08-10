OL ‍: Le patron du recrutement annonce deux renforts

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais s'est offert un dernier succès en amical samedi. Les Gones ont battu Getafe 2-1, une semaine avant la reprise à Lens. Une victoire logique qui valide le travail du staff. Mais, l'OL a encore besoin de renforts.

Quatre victoires et une seule défaite en six matchs, cela faisait longtemps que l'Olympique Lyonnais n'avait pas connu une préparation estivale aussi prometteuse. Les Gones ont encore montré du caractère pour vaincre une équipe de Getafe assez agressive samedi (2-1). Performant sur le plan collectif, efficace devant et plutôt solide derrière, l'OL aborde la reprise du championnat en toute confiance. Il y aura un coup à jouer cette saison pour les Lyonnais grâce à un recrutement pertinent et intelligent. Néanmoins, le mercato est encore loin d'être terminé comme l'atteste Matthieu Louis-Jean.

L'OL vise deux recrues minimum

Interrogé notamment par le site Olympique et Lyonnais à Bourgoin-Jallieu, le directeur technique du club rhodanien estime que Paulo Fonseca ne dispose pas d'une équipe complète. La cellule de recrutement de l'OL cherche deux joueurs supplémentaires en priorité : un deuxième attaquant pour suppléer Georges Mikautadze et un ailier droit. « On a 85-90% de l'effectif. On espère avoir encore deux ou trois arrivées. […] Il va nous falloir un attaquant supplémentaire parce qu'on est un peu léger. Il nous faudra un ailier droit très certainement », a confié Matthieu Louis-Jean samedi soir.

Matthieu Louis-Jean évoque le Mercato de #OL et le cas Matic. pic.twitter.com/G4AcHOGwVs — But! OL (@But_Lyon) August 9, 2025

L'arrivée d'un autre milieu de terrain sera sans doute aussi obligatoire pour Lyon. Matthieu Louis-Jean a reconnu qu'il « fallait trouver une solution qui soit bien pour tout le monde dans les prochains jours » concernant Nemanja Matic. Reste désormais 20 jours pour conclure ces dossiers et ainsi soulager Paulo Fonseca alors que l'OL devra disputer la Ligue Europa cette saison en plus de la Ligue 1.