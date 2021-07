OL : Le niveau des joueurs, ça fait flipper Peter Bosz

Dans : OL.

Nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz s’est immédiatement mis au travail avec l’effectif actuel, sachant qu’il y a eu très peu de retouches pour le moment.

Alors que l’OM et le PSG se tirent la bourre sur le mercato, l’OL conserve ses éléments et les rumeurs se font rares. Pourtant, l’entraineur néerlandais verrait bien quelques retouches à faire. Plus de deux semaines après la reprise, et avant un double match amical face à Villefranche puis Wolfsburg ce samedi au Groupama Stadium, il y a encore énormément de travail aux yeux de Peter Bosz. Suiveur attentif de l’OL, Sofiane Zouaoui a lâché quelques confidences sur Winamax TV après les deux premières semaines de reprise.

« J’ai assisté aux entrainements de l’OL, ça joue tout le temps avec ballon, y compris le foncier. Ils vont être bien fatigués. Ce qui est ressorti des premiers entrainements, c’est qu’il est impressionné par les manques tactiques de cette équipe. De type sortie de balle sur un six mètres, sorties courtes, les joueurs ne savent pas faire. Et de leur côté, les joueurs sont impressionnés et perturbés par les entraînements, ils n’avaient jamais fait ça », a livré le journaliste à propos de cette prise de connaissance qui ne se fait pas sans une rupture avec ce qui se faisait avant. En tout cas, Peter Bosz maintient son exigence, et demande toujours des prises de risques dans la relance, quitte à ce que cela provoque des erreurs. « S'il y a une chose que je déteste, ce sont les joueurs lâches. Alors osez ! Faire des erreurs est autorisé. Au début, nous ferons des erreurs dans la façon dont nous voulons jouer, apprenez de ces erreurs », a notamment demandé l’entraineur lyonnais, dans des propos confiés à la presse néerlandaise. Une belle manière pour Peter Bosz de faire aussi un tri dans son effectif, pour voir qui a les capacités de répondre à ses exigences.