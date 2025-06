OL ‍: Le meilleur ami de Textor offre 40 millions à Lyon

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une saison réussie sur le plan individuel, Malick Fofana pourrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Plusieurs cadors de Premier League sont prêts à passer à l'action, tout comme Nottingham Forest, club dont le propriétaire est un grand ami de John Textor.

Avec 11 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 41 matchs toutes compétitions confondues lors de la dernière saison, Malick Fofana a trouvé son rythme de croisière. Arrivé à l'Olympique Lyonnais en provenance de La Gantoise en janvier 2024, il débarquait d'abord avec l'étiquette de grand espoir et ses qualités techniques évidentes étaient trop souvent masquées par sa maladresse devant le but. Mais après six mois d'adaptation, ses progrès ont été fulgurants, au point d'être appelé avec la sélection belge en octobre 2024. Forcément, une telle explosion chez le pensionnaire du Groupama Stadium lui permet d'attirer le regard de nombreux clubs importants du paysage footballistique européen. L'un d'eux n'est nul autre que Nottingham Forest, club appartenant à un grand ami de John Textor.

Nottingham Forest s'intéresse à Malick Fofana

Encore une affaire liant Evangelos Marinakis et John Textor à venir ? Selon les informations d'Africafoot, Nottingham Forest s'est lancé dans la course à Malick Fofana. De premiers contacts ont eu lieu avec l'entourage du Belge, apprend-on. Le grand ami de John Textor a fait comprendre qu'il était prêt à offrir un contrat de trois ans au prodige de l'Olympique Lyonnais. Mieux, il a même déjà fait savoir qu'il était prêt à s'aligner sur les 50 millions d'euros demandés par l'homme fort des Gones. Pour l'heure, le pensionnaire de Premier League envisage de proposer 40 millions d'euros dans un premier temps afin d'essayer de convaincre la direction lyonnaise.

Pour les Reds, la concurrence sera en tout cas très rude. Face à eux se trouvent des géants de Premier League, comme Chelsea, Liverpool et Manchester United. Si le joueur n'est pas contre un départ vers le championnat anglais, il reste désormais à savoir lequel remportera la mise.